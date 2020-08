Cidades 21 júris em Goiás sob risco de adiamento Acordo suspende os julgamentos pelos jurados até que protocolos de segurança para a Covid-19 sejam estabelecidos e aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Depois de cinco meses de audiências suspensas por causa da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), o retorno das sessões do Tribunal do Júri no Poder Judiciário em Goiás, que aconteceria na segunda-feira (17), foi adiado. A medida, tomada após acordo entre a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), intermediado pe...