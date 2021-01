Cidades 20 pacientes que vieram de Manaus estão em estado grave Quinze das 32 pessoas que saíram do Amazonas para Goiás na segunda-feira (18) estão internadas em UTI. Esposa de um deles veio a Goiânia sozinha e está com Covid-19

Vinte dos 32 pacientes com Covid-19 que foram transferidos pela Força Aérea Brasileira (FAB) de Manaus (AM) para Goiânia na segunda-feira (18) estão em estado grave. Quinze deles estão em unidades de terapia intensiva (UTI). Ao todo, 18 pacientes foram levados para o Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, e os outros 14 estão sendo tratados no Hospital Municipal de...