Cidades 20 anos depois, começa extensão da Marginal Botafogo Obra é projeto antigo. No próximo dia 12, começa trabalho em viaduto e trânsito muda

Obras na região do cruzamento das Avenidas Deputado Jamel Cecílio e Marginal Botafogo, no Setor Jardim Goiás, vão alterar a circulação de veículos no local. Nesta segunda-feira (2) teve início o prolongamento da via expressa. Esta intervenção, pelo menos por enquanto, não modifica o trânsito. Mas no próximo dia 12 iniciam os trabalhos do viaduto no encontro das vias. Neste...