Cidades 2,2 mil pessoas com comorbidades foram vacinadas no primeiro dia em Goiânia Grupo tem mais de 120 mil elegíveis à vacina contra a Covid-19, mas desinformação e dificuldade de comprovação de doença prévia dificultou o acesso

Apenas 2.227 pessoas com doenças pré-existentes que podem agravar casos de Covid-19, as chamadas comorbidades, foram vacinadas na quarta-feira (5), no primeiro dia de campanha para esse grupo, em Goiânia. No total, esse grupo tem 120 mil pessoas, divididas em duas fases. Nessa primeira fase, estão sendo vacinadas pessoas com síndrome de Down, grávidas e puérperas (mulhe...