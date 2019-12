Cidades 2ª via de RG só no fim do ano Em boa parte das agências de Vapt Vupt, cidadãos só conseguem marcar pedido para emissão de documento a partir do dia 30 ou até mesmo em janeiro

Para quem precisa emitir a primeira ou segunda via da carteira de identidade em Goiânia, a espera vem sendo grande. Isso porque, após a mudança no sistema Vapt Vupt há cerca de dois meses, com a exigência do agendamento prévio, só há vagas para o atendimento na capital a partir do dia 30 de dezembro. Em algumas unidades em Goiânia só há disponibilidade para o próximo ...