Quem tiver cirurgias eletivas, viagens para o exterior ou intercâmbio estudantil programado pode solicitar a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia. Esses são os três casos aceitos, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira (31) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A decisão foi tomada, segundo a SMS, com base no Ofício Circular nº 977/2021 da ZSecretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) que diz respeito à segunda dose e os pareceres dos laboratórios AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/Wyeth de que há um desenvolvimento satisfatório de anticorpos quando se observa os intervalos mínimos de 28 dias para AstraZeneca e 21 para Pfizer.

A antecipação será concedida mediante solicitação formal do paciente, já disponibilizado no site da Prefeitura de Goiânia, e mediante apresentação de documentos comprobatórios da excepcionalidade. Após autorização, o interessado deverá procurar o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no setor Pedro Ludovico, para tomar o reforço da vacina. A declaração e os documentos comprobatórios da situação que culminou na necessidade de antecipação da dose ficarão retidos no CMV.

Documentação necessária para solicitar antecipação da segunda dose:

Para solicitar antecipação da segunda dose, os interessados devem apresentar:

- documentos pessoais

- comprovante da primeira dose

- cópia do comprovante da passagem internacional

- ou relatório médico explicitando a data da cirurgia

- ou outro comprovante que justifique a situação de excepcionalidade

- a declaração assinada