Nesta sexta-feira (3), a secretaria Municipal de Saúde de Goiânia atende as 14 mil pessoas que estão com data marcada para tomar a segunda dose da vacina Pfizer também no drive-thru do shopping Passeio das Águas. No local, segue também a aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 18 anos. O atendimento é realizado por demanda espontânea, após a distribuição de senhas.

Quem optou pelo agendamento, deve dirigir-se até um dos seis postos espalhados pela capital, entre 8h e 16h. A vacinação da primeira ou segunda dose de gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), sem necessidade de agendamento, continua no Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico. O local também está disponível para a imunização de idosos com o reforço vacinal em atraso.

Além disso, para a aplicação do reforço com as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac, foram disponibilizados 36 locais, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

Confira todos os locais:

1ª dose – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de 1002 senhas

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – por agendamento

Modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 17h

– USF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

– USF Santa Rita: Av. Americano do Brasil, s/n – Parque Santa Rita

– CS Hortência Mendonça: Rua R-07 – Vila Redenção

– USF Criméia Oeste: Avenida Goiás Norte, Setor Criméia Oeste

1ª e 2ª doses às gestantes e puérperas – sem agendamento

O atendimento às duas doses para gestantes e puérperas – mulheres com até 45 dias após o parto – continua no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

– Centro Municipal de Vacinação: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Quadra 216-A Lote 05, Setor Pedro Ludovico

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 3 setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO: Av. T-1, 1155, quadra 53, Setor Bueno

– SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco, Goiânia – GO, 74453-420

– USF São Francisco: Tv. Buenos Aíres, Lote 01 – S/n – São Francisco

– USF Jardim Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 quadra 21 Lote 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV

– USF Eldorado Oeste: R. ELO-22, quadra. 22 – Parque Eldorado Oeste

– USF Itatiaia: Rua r12, quadra 11 s/nº conjunto Itatiaia I

– Ciams Urias Magalhães: R. Guajajaras, s/n – Norte

– USF Jardim Guanabara I: Rua Porto Alegre, quadra 13 lote 1 Jardim Guanabara

– Centro Social Imaculada Conceição: quadra 176 – Lote 15, Praça Washington, S/N – Jardim Novo Mundo

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

– USF Jardim Curitiba: Rua JC22 Area Verde Jardim Curitiba II

– USF Residencial Itaipu: Rua Ri 34 Esquina com Ri 08 esquina com Ri 09 quadra 89 area1, Residencial Itaipu

– USF Andreia Cristina: Avenida Blumenau quadra 28, lote 176 Setor Andréia Cristina

– USF Madre Germana: Avenida José Barbosa dos reis quadra D 53 lote 01 Conjunto Habitacional Madre Germana II

– Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

2ª dose Pfizer para pessoas com data marcada para o dia 3 de setembro e em atraso – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de 1002 senhas

– Drive do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 3 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

– SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco, Goiânia – GO, 74453-420

– USF Vera Cruz I: Rua Eunice Weaver Quadra 32t 1ª Etapa Conjunto Vera Cruz I

– USF São Francisco: Tv. Buenos Aíres, Lote 01 – S/n – São Francisco

– USF Vila Regina: 239, R. São Miguel, 189 – Vila Regina

– CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves Esquina Quadra 52 Lote 14/15 Parque Industrial João Braz

– USF Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 quadra 21 Lote 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV

– USF Eldorado Oeste: R. ELO-22, quadra. 22 – Parque Eldorado Oeste

– USF Goiânia Viva: Rua gv17a quadra 46 casa da Chácara Taquaral Reserva Ecológica do Residencial Goiânia viva

– USF São Judas Tadeu: Avenida Brasília, quadra 30 s/nº setor São Judas Tadeu

– Ciams Urias Magalhães: R. Guajajaras, s/n – Norte

– CSF Morada Vale dos Sonhos: Rua Maria de Jesus s/nº quadra 5, lote 12 Residencial Vale dos Sonhos

– Centro Social Imaculada Conceição: quadra 176 – Lote 15, Praça Washington, S/N – Jardim Novo Mundo

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– USF Recanto das Minas gerais Militão R de Araújo: Rua Sienna Apm 01 Jardim Maria Helena

– USF Parque Atheneu: Avenida Parque Atheneu lote16/18 unidade 201 Parque Atheneu

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

– USF Boa Vista: Avenida dos Ipês quadra 02 lote Area Bairro Boa Vista

– USF Vila Mutirão: Avenida do Povo quadra D Vila Mutirão

– USF Jardim Primavera: Rua Cp38 quadra 47 lote 01/03 Jardim Primavera

– USF Andreia Cristina: Avenida Blumenau quadra 28, lote 176 Setor Andréia Cristina

– USF Madre Germana: Avenida José Barbosa dos reis quadra D 53 lote 01 Conjunto Habitacional Madre Germana II

– USF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17 quadra 39 lote 04 s/nº Condomínio das Esmeraldas I

– Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto s/nº Parque Amazônia

– Ciams Dr. Domingos Viggiano: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

– Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– CS Marinho Lemos: Avenida Armando de Godoy quadra 29 lote 6/7 Setor Negrão de Lima

– CS Cidade Jardim Michelle Muniz do Carmo: Praça Abel Coimbra / CSU s/nº setor Cidade jardim

– CSF Leste Universitário: Rua 218, quadra A2 Lote 10, Setor Leste Universitário

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 3 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco, Goiânia – GO, 74453-420

– USF Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 quadra 21 Lote 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV

– USF Jardim Guanabara I: Rua Porto Alegre, quadra 13 lote 1 Jardim Guanabara

– Centro Social Imaculada Conceição: quadra 176 – Lote 15, Praça Washington, S/N – Jardim Novo Mundo

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

– USF Jardim Primavera: Rua Cp38 quadra 47 lote 01/03 Jardim Primavera

– USF Madre Germana: Avenida José Barbosa dos reis quadra D 53 lote 01 Conjunto Habitacional Madre Germana II

– Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

– Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO: Av. T-1, 1155, quadra 53, Setor Bueno