Cidades 19 escolas estaduais de Goiás deverão testar novo currículo em 2020 Piloto faz parte de transição que tem até final de 2023 para ser concluída e integra proposta da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018

As mudanças previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio devem começar a ser percebidas em pelo menos 19 escolas estaduais em Goiás a partir do ano que vem. Este é o número inicial divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) de unidades a implantarem as alterações curriculares de forma experimental. “Temos um prazo de cinco anos para implem...