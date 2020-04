O secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo, informou em coletiva de imprensa nesta terça-feira (7) que 173 pacientes receberam alta hospitalar depois de se recuperarem do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas no Brasil.

Gabbardo relatou que o Ministério da Saúde já monitora, com base nas informações repassadas pelos municípios, o número de pacientes que foram infectados, internados em hospitais e depois receberam alta médica. Segundo o secretário, a pasta elabora um mecanismo para passar a divulgar em breve diariamente esse dado.

Também em coletiva hoje, o Ministério divulgou que subiu para 13.717 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.661 novas confirmações em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, agora são 667,114 a mais em relação à última atualização. Esta é a primeira vez que o número de óbitos ultrapassa a barreira de 100 mortes em 24h no Brasil.

Os óbitos estão localizados nos Estados do Acre, (1), Amazonas (23), Amapá (2), Pará (5), Rondônia (1), Roraima (1), Alagoas (2), Bahia (12), Ceará (31), Maranhão (4), Paraíba (4), Pernambuco (34), Piauí (4), Rio Grande do Norte (8), Sergipe (4), Espírito Santo (6), Minas Gerais (11), Rio de Janeiro (89), São Paulo (371), Distrito Federal (12), Goiás (5), Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (1), Paraná (15), Rio Grande do Sul (8) e Santa Catarina (11).

Apenas Tocantins não tem, até o momento, mortes confirmadas pela doença, mas também registra casos confirmados, assim como todos os demais Estados brasileiros.