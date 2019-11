Cidades 170 kg de maconha são apreendidos dentro de caminhonete em Catalão Motorista do veículo tentou fugir por um matagal, mas foi preso

Um homem foi preso e 170 kg de maconha foram apreendidos dentro do fundo falso de uma caminhonete, na noite de sábado (09), no bairro Residencial Vale do Pirapitinga, em Catalão. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista, quando viu o bloqueio da PM, tentou escapar abandonando o veículo e tentou fugir por um matagal, mas foi encontrado e preso. Durante a fiscaliza...