Cidades 17 regiões estão em calamidade Secretaria altera fórmula de cálculo do índice de risco, dando mais ênfase às condições de atender os casos graves, e Goiás agora só tem 11 municípios fora do vermelho

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou neste final de semana um novo mapa de calor do risco de Covid-19 no Estado, refazendo a fórmula com seis indicadores e dando maior peso para a procura e ocupação de leitos de UTI. Com isso, Goiás passou a ter 17 das 18 regiões em situação de calamidade e uma crítica. O relatório anterior indicava apenas uma de c...