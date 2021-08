Cidades 16 municípios de Goiás já vacinam contra Covid-19 a partir dos 18 anos Apesar do avanço na faixa etária, seis dos 16 municípios que atingiram o início da fase adulta não conseguiram cobertura de 50% nas faixas etárias mais velhas

Entre as 16 cidades de Goiás que já estão vacinando pessoas com idade a partir de 18 anos contra a Covid-19, 6 têm cobertura vacinal abaixo da média estadual. Com populações que variam entre 2 mil a 172 mil habitantes, os municípios estão em diferentes momentos quando observada a proporção de imunizados, o que reforça a disparidade da vacinação em território goiano. P...