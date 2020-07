Cidades 15 pacientes se recuperam da Covid-19 e recebem alta do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Eles têm entre 33 a 59 anos e apenas três precisaram ser encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) registrou alta de 15 pacientes recuperados da Covid-19 neste fim de semana. No sábado (11), foram 5 e no domingo (12), 10. Eles saíram do HMAP sob aplausos dos colaboradores, uma ação para simbolizar a vitória contra a doença. Dos 15 recuperados, três precisaram ser encaminhados para a Unidade de Terapia Intens...