Cidades 15 pacientes de Itumbiara e Aparecida de Goiânia se recuperam da Covid-19 e recebem alta Um dos recuperados é um idoso de 97 anos, com hipertensão e câncer de próstata, ele permaneceu quatro dias na UTI e dois na enfermaria

Na tarde da última terça-feira (14), 15 pacientes de Itumbiara e Aparecida de Goiânia receberam alta após se recuperarem da Covid-19. Eles foram tratados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e no Hospital Regional de Itumbiara São Marcos e precisaram usar leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dos recuperados, 11 são do HMAP, incluindo um hom...