Cidades 14 pessoas são presas em Goianésia suspeitas de tráfico Prisões foram feitas durante operação que também cumpriu 15 mandados de busca domiciliar

A Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão em Goianésia, nesta quarta-feira (23), durante a operação Sande Castle, que investiga um grupo criminoso suspeitos de comandar o trafico de drogas no município. Durante a ação, 15 mandados de busca domiciliar também foram cumpridos. Segundo a Polícia Civil alguns membros do grupo que cumprem pena no pre...