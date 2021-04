Cidades 12 mil usuários do transporte coletivo têm embarque prioritário cancelado em Goiânia Sistema verificou falta de comprovação de atuação em atividades consideradas essenciais em 11% dos cadastrados no programa de embarque prioritário

Um mês após o início do programa embarque prioritário no sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, 12.092 usuários tiveram os cadastros cancelados. O registro ocorre desde o dia 21 de março e serve para possibilitar o usuário a acessar o sistema durante as janelas da manhã e da tarde, nas quais apenas trabalhadores dos serviços considerados es...