100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto em casa Número equivale a 47,6% da população. Levantamento é do Instituto Trata Brasil

Em 2017, o Brasil tinha 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto em casa. O número equivale a 47,6% da população. É o que mostra estudo do Instituto Trata Brasil divulgado nesta terça-feira (23). De acordo com o levantamento (íntegra), feito com base do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), apenas 46% do esgoto no país passa por tratamento. Há ain...