Goiás deve receber nesta quinta-feira (24) uma nova remessa com 150.100 mil vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, com previsão de chegada ao aeroporto de Goiânia às 10h15. Do total, 100 mil imunizantes são da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 50.100 da Janssen, da Johnson & Johnson.

A metade do novo lote de CoronaVac deverá ser usada para primeira dose e o restante para aplicação do reforço. Já as vacinas da Johnson & Johnson serão aplicadas em dose única. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as vacinas serão encaminhadas para que as cidades prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19 e vacinem os grupos e faixas etárias contempladas.

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 3.788.930 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Para a madrugada de sexta-feira (25/06), o Estado deve receber mais 74.880 vacinas da Pfizer, totalizando 224.980 imunobiológicos.

Até o início da tarde desta quarta-feira (23), Goiás registrou que foram aplicadas 2.081.732 pessoas vacinadas contra a Covid-19 em todo o Estado referente à primeira dose. Em relação à segunda, foram vacinadas 693.167 pessoas.