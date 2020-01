Cidades 100 famílias ficam 10 horas sem energia após queda de árvores no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Unidade de saúde do bairro também foi atingida. Enel informou que substitui três postes danificados

Por mais de 10 horas cerca de 100 casas setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, ficaram sem energia elétrica entre ontem e este sábado (25) por conta de duas árvores que caíram sobre postes da Avenida New York, durante a chuva dessa sexta. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro também foi afetada pela situação. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia...