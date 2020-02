Cidades 100 carros são multados durante promoção em centro de distribuição em Goiânia Outros 12 foram apreendidos e levados para o pátio da PRF. Polícia informa que eles estavam estacionados irregularmente em meio a congestionamento na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12 veículos que estavam estacionados em local irregular nas proximidades do centro de distribuição de compras que realiza promoção nesta sexta-feira (14), na BR-060, em Goiânia. De acordo com a PRF, os carros estavam estacionados sobre a pista de rolamento da via de trânsito rápido. Além disso, os oficiais relatam que é ...