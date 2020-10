Cidades 10 mulheres ganham procedimento de reconstrução mamária, em Goiânia Ação do Hospital de Câncer Araújo Jorge tem apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)

O Hospital Câncer Araújo Jorge (HAJ) realiza, no próximo sábado (24), ação coletiva de reconstrução mamária para 10 pacientes vítimas do câncer de mama. As mulheres, que foram tratadas na unidade, agora encerram o ciclo de procedimentos, com a intervenção estética. A iniciativa será realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). O mutirã...