Cidades 10 mapas e imagens de satélite que mostram a dimensão das queimadas no Brasil Institutos internacionais mostram efeitos do fogo na região amazônica e no Centro-Oeste

Mapas e imagens de satélites de institutos internacionais de pesquisa mostram a dimensão e os efeitos das queimadas que atingem regiões da floresta amazônica e do Centro-Oeste do Brasil. Reportagem publicada pela BBC News Brasil reúne 10 imagens de registros do avanço do fogo no território brasileiro. O Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, progra...