1 em cada 3 internados por Srag morre

Uma em cada três pessoas hospitalizadas com SRAG (síndrome respiratória aguda grave) por Covid-19 morre, segundo dados do Ministério da Saúde.No Brasil, das 295.950 pessoas que foram hospitalizadas pela SRAG em decorrência da Covid-19, 104.065 morreram até o dia 16 de agosto.Em 72,6% dos casos, a vítima tem 60 anos ou mais, apresenta alguma comorbidade, é do sexo...