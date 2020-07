Cidades 1,5 tonelada de maconha é apreendida em rodovias de Cachoeira Alta, Campinorte e Caçu Maior quantidade, uma tonelada, foi encontrada em uma caminhonete na GO-206

Mais de 1,5 tonelada de maconha foi apreendida entre a noite desta quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta (24) nas rodovias que cortam o Estado de Goiás. No total, oito suspeitos foram detidos e dois motoristas conseguiram fugir. As ações contaram com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. A...