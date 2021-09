Cidades 1º parcela do IPVA para veículos com placa final 0 vence nesta quinta-feira (30) Em Goiás, o contribuinte pode pagar o IPVA em três parcelas ou em cota única, com o licenciamento e eventuais multas

A primeira parcela do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence nesta quinta-feira (30). Em Goiás, o contribuinte pode pagar o IPVA em três parcelas ou em cota única, com o licenciamento e eventuais multas. A segunda parcela do IPVA para veículos com placa final 0 vence em 28 de outubro e a terceira, em 30 de novembro. Após o vencimento da ter...