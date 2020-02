Cidades 1º exame de brasileiros vindos da China, e em quarentena em Anápolis, dá negativo para Coronavírus Ainda serão realizados mais dois exames para descartar a presença do vírus: um no 7º e outro no 14º dia de quarentena

Os 58 exames do novo coronavírus realizados nas 58 pessoas que estão em quarentena na Ala 2, conhecida como Base Aérea de Anápolis, deram negativo. As amostras foram colhidas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e analisadas no Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), que é o quarto do país a fazer o teste. O govern...