Cidades 1ª etapa de corredor no Centro está 80% concluída

As obras de construção do corredor exclusivo de transporte coletivo do BRT Norte-Sul na Avenida Goiás estão com sua primeira etapa praticamente concluída. O consórcio responsável pela obra, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), calcula que o trabalho já está 80% pronto e o trecho deverá ser liberado para o tráfego de ve...