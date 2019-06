Cidades 1ª Caminhada do Coração reúne famílias e médicos no Parque Flamboyant em Goiânia Manifestação pede agilidade no diagnóstico e tratamento em tempo hábil para evitar morte de crianças

Famílias de crianças com cardiopatias congênitas e profissionais da saúde incluindo cardiologistas pediátricos participaram, na manhã deste domingo (16) da 1ª Caminhada do Coração. O evento, que teve como ponto de encontro o Parque Flamboyant não foi realizado apenas em Goiânia, mas em outras capitais, com o objetivo de alertar para as cardiopatias congênitas, que afetam p...