Cidades Ônibus voltam a circular na grande Goiânia, mas acordo ainda será discutido Trabalhadores aceitaram parcelamento de salários por empresas. A crise financeira do sistema, no entanto, deve ser debatida a partir de 1º de janeiro

O sistema metropolitano de transporte coletivo volta a operar nesta segunda-feira (21), de acordo com afirmação em nota do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da Região Metropolitana de Goiânia (SET). A instituição divulgou ontem (20) que houve acordo com os trabalhadores que interromperam as atividades no último sábado (19). Entretanto, a...