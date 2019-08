Cidades Ônibus tomba após bater com caminhão em Goiânia e uma pessoa morre; três ficam presos nas ferragens Cerca de 15 pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu no setor Jardim Presidente

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que um homem de 28 anos morreu vítima de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da linha 579 e um caminhão na tarde desta quinta-feira (8), na Rua Presidente Roosevelt, no Jardim Presidente, em Goiânia. O veículo do transporte coletivo chegou a tombar. Cerca de 16 pessoas ficaram feridas e três chegaram a...