Cidades Ônibus que levava trabalhadores para usina em Morrinhos tomba na BR-153 e seis ficam feridos Corpo de Bombeiros está no local e realiza o atendimento às vítimas. Segundo a corporação, ferimentos não foram graves

Ao menos seis trabalhadores de uma usina energética de Morrinhos, município no Sul do Estado, ficaram feridos após um acidente ocorrido com o ônibus em que eram transportados. O veículo, que levava 30 pessoas para o trabalho, tombou no canteiro central da BR-153. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas não ficaram gravemente feridas. Uma equipe da corporação está n...