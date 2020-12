Cidades Ônibus que faz o Eixo Anhanguera, em Goiânia, ganha decoração natalina Veículo articulado, com 21 metros de comprimento, foi decorado com 600 metros de mangueiras com 18 mil lâmpadas de led

Quem precisar se locomover na linha que faz o Eixo Anhanguera, popularmente conhecido pelos goianienses como 'Eixão', pode ser surpreendido por um dos ônibus que ganhou uma iluminação especial em alusão ao Natal. O ônibus articulado, com 21 metros de comprimento, foi decorado com 600 metros de mangueiras com 18 mil lâmpadas de led. O veículo vai...