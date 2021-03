Cidades Ônibus permanecem cheios em Goiânia; demanda ultrapassou 60% do esperado A estimativa dos técnicos do consórcio é que esse padrão se repita no decorrer da semana

O sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia ainda não sentiu os efeitos dos decretos municipais para reduzir a mobilidade das pessoas e conter o avanço da pandemia de Covid-19. Quinze dias depois do início das novas medidas, a quantidade de usos (validações) no sistema é 60% acima do calculado no início das medidas restritivas em 2020 em Goiânia entre a...