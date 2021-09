Cidades Ônibus pega fogo na GO-040, em Goiânia Passageiros precisaram ser retirados do veículo

Atualizada às 8h25. Um ônibus da linha 003 pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (20), na GO-040, no Setor dos Bandeirantes, em Goiânia. Os passageiros foram retirados do veículo e uma pessoa, que inalou fumaça, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaipu. O trânsito está complicado no sentido Aragoiânia...