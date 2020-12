Cidades Ônibus pega fogo na Avenida Inhumas, em Goiânia Não houve vítima e o trânsito ficou congestionado na região

Atualizada às 8h39. Um ônibus articulado pegou fogo na noite desta terça-feira (15) na Avenida Inhumas, na Vila Regina, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na parte traseira do veículo e se propagaram. Não houve vítima e o trânsito ficou congestionado na região. De acordo com a corporação, no trabalho de combate das cha...