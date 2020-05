Os usuários do transporte coletivo enfrentaram mais uma manhã com filas e aglomerações no Terminal Bandeiras, no Jardim Europa, em Goiânia. Desta vez, a TV Anhanguera flagrou ônibus chegando às plataformas de embarque e desembarque lotados. Nas plataformas, os passageiros aguardavam em fila o momento de embarcar e alguns veículos saíram do local com usuários em pé.

Após as decisões tomadas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) a respeito do endurecimento das regras de isolamento social para o combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) serão acatadas integralmente pelo Paço Municipal. Uma nova reunião entre Iris e o governador deve ocorrer entre esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), quando será debatida a mudança no decreto estadual e que será acatada pela Prefeitura. Já se tem a certeza de que não haverá qualquer flexibilização.