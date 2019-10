Cidades Ônibus escolar é apreendido com várias irregularidades em Goiás Alunos saíram de Cromínia, na região Sul do Estado, como destino a um colégio de Goiânia

Um ônibus escolar transportando 25 alunos do ensino médio foi apreendido com várias irregularidades, na noite desta segunda-feira (21), na BR-153, em Hidrolândia, na Região Metropolitana da Capital. Os alunos saíram de Cromínia, na região Sul do Estado, como destino a um colégio de Goiânia. Na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi constatado que o ...