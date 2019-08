Cidades Ônibus e caminhão que colidiram em Goiânia estavam em velocidade acima da permitida, diz laudo Apesar da constatação do excesso de velocidade, ainda não é possível determinar a causa do acidente, diz delegada. Colisão ocorreu no dia 8 de agosto e deixou dois mortos e 14 feridos

Atualizado às 16h49 A Polícia Técnico-Científica concluiu que o ônibus do transporte coletivo e o caminhão envolvidos em uma colisão ocorrida no dia 8 de agosto, no Setor Jardim Presidente, em Goiânia, estavam em excesso de velocidade. As vias pelas quais os veículos transitavam têm velocidade máxima de 40km/h. O laudo apontou que o ônibus estava a 50km/h e o...