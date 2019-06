Cidades Ônibus do cantor Gusttavo Lima se envolve em acidente com motociclista em Anápolis Motociclista ficou ferido e trânsito apresentou lentidão no local

Atualizada às 16h47. Um ônibus que transportava a equipe técnica do cantor Gusttavo Lima se envolveu em uma batida com uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (28), no KM 97, da BR-060, em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia. A assessoria do cantor informou que ele não estava no veículo. O chefe de comunicação e inspetor da Polícia Rodoviária Federal...