Cidades Ônibus de viagem criam alternativa para levar passageiros em Pontalina Devido interdição de ponte da GO-215 um coletivo faz parte do caminho e pessoas precisam fazer pequena parte do trajeto a pé. Enquanto isso, um segundo veículo aguarda os passageiros do outro lado e os leva até a cidade

Após o rompimento de uma represa em Pontalina, no centro de Goiás, os ônibus que trafegavam pela ponte que ligava a GO-215 estão impossibilitados de passar e para atender as pessoas que precisam atravessar o local está sendo realizado uma nova medida provisória, conforme leitores do POPULAR. Moradores contam que um dos coletivos faz uma parte do caminho até se apro...