Cidades Ônibus com 80 trabalhadores rurais perde o freio e passageiros ficam feridos no Sul de Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, condutor não conseguiu passar com veículo por ponte em estrada vicinal e caiu parcialmente em vala de córrego. Vítimas foram transportadas para unidades de saúde. Não houve mortes

Um acidente envolvendo um ônibus, nas proximidades do distrito de Buritizinho, no Sul do Estado e a quase 200 quilômetros de Goiânia, deixou várias pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (9). O veículo transportava 80 trabalhadores rurais, com idades entre 18 e 65 anos, por uma estrada vicinal, em direção ao município de Orizona, quando teve um problema mecânico e...