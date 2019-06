Cidades Ônibus clandestino com R$ 500 mil em mercadorias irregulares é apreendido em Uruaçu Veículo flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) não tinha autorização para trafegar

Um ônibus clandestino que transportava mercadoria sem nota fiscal foi apreendido nesta quarta-feira (5), na rodovia BR-153, em Uruaçu, município no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que deixou a cidade de São Paulo (SP) com destino a Teresina (PI), transportava 16 passageiros e não tinha autorização da Agência Nacional de T...