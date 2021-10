Cidades Ônibus chegam em Goiânia para o BRT, mas entrega da obra atrasa Os veículos iniciariam a circulação neste domingo (24), mas não há previsão de conclusão da obra

Os ônibus destinados para a linha do BRT já estão em Goiânia. São seis veículos: três da Viação Reunidas e três da Rápido Araguaia. Segundo informações da CBN, eles já seriam colocados em circulação neste domingo (24), quando o primeiro trecho do BRT seria inaugurado, como antes previsto. No entanto, as obras atrasaram e agora não há previsão de quando os serviços serão concluídos. A obra tem ex...