Cidades Ônibus cai de ponte em rodovia de MG e deixa ao menos 10 mortos Veículo, que caiu de altura de cerca de 15 metros nesta sexta (4), tem placas de Alagoas

Um ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, na Ponte Torta, na BR-381, próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal em João Monlevade (MG), na tarde desta sexta-feira (4). Segundo último balanço do Corpo de Bombeiros divulgado por volta das 16h25, eram ao menos 14 mortos e 26 feridos. A Polícia Rodoviária Federal confirma 10 mortes no local do aci...