Cidades Ônibus bate em poste após desviar de motociclista em Goiânia Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) no Setor Pedro Ludovico. Trânsito na Avenida 3º Radial está parcialmente bloqueado

Um ônibus do transporte coletivo bateu, na manhã de hoje (5), em um poste de energia elétrica na Avenida 3º Radial, no Setor Pedro Ludovico, próximo ao Jardim Botânico. Por conta disso o trânsito ficou prejudicado para quem vai sentido Bairro a BR-153. O acidente aconteceu após o motorista tentar desviar de um motociclista e perder o controle do veículo. Apesar do susto, n...