Ônibus bate em árvore, tronco cai e interdita parcialmente avenida no Setor Bueno, em Goiânia Agentes da Secretaria Municipal do Trânsito estão no local para orientar os motoristas

Atualizada às 10h46. O trecho da Avenida T-2 com a T-11, que estava interditado, foi totalmente liberado e trânsito flui normalmente para quem segue sentido Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia. No início da manhã desta quarta-feira (3), um ônibus do transporte coletivo bateu contra uma árvore e o tronco caiu na via. Não houve feridos. Servidores da Companhia de Ur...