Ônibus bate contra poste e deixa pelo menos quatro feridos em Goiânia

Atualizada às 8h42. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus do transporte coletivo bater contra um poste de energia elétrica, na noite desta segunda-feira (28), na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Devido ao acidente vários fios acabaram caindo no chão, maior parte deles era de redes de telefonia. Para...