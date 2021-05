Cidades Ônibus bate contra árvore e deixa passageiros feridos em Goiânia Um vídeo feito por pessoas que passavam pelo local mostra a parte da frente do veículo completamente destruída junto com o para-brisas

Atualizada às 8h35. Passageiros ficaram feridos após um ônibus do transporte coletivo da linha 052 perder o controle e bater contra uma árvore na noite desta segunda-feira (3), no setor Vera Cruz, em Goiânia. Um vídeo feito por pessoas que passavam pelo local mostra a parte da frente do veículo completamente destruída junto com o para-brisas. Devido o acidente,...