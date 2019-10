Cidades Óleo venezuelano seria causador de poluição em praias do Nordeste, aponta investigação O poluente já foi identificado em mais de 130 pontos no litoral dos oito Estados da região

Investigações sigilosas realizadas pela Marinha e Petrobrás encontraram petróleo com a mesma “assinatura” do óleo da Venezuela em manchas que se espalham pelo mar na região Nordeste. O poluente já foi identificado em mais de 130 pontos no litoral dos oito Estados da região. Nesta terça-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro disse não descartar que tenha sido uma ação c...