Cidades Óleo se aproxima do Espirito Santo e já atinge 321 pontos; confira a lista As investigações apontam que a origem do vazamento do produto seria um navio grego, de nome Bouboulina, que passou em território brasileiro entre 28 e 29 de julho

A mancha de óleo que atinge a costa do Nordeste brasileiro avança pelo sul da região e já está se aproximando do Espírito Santo. De acordo com o novo balanço do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o petróleo atinge 321 locais, em 9 Estados, até esta segunda-feira (4). Eis a íntegra da lista de locais atingidos. Ainda não se sabe se o derramamento foi acidental ou proposital. As investigações apontam qu...